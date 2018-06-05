Özge Borak kimdir?

Sinemada ve tiyatro oyunlarındaki başarılı oyunculuğu ile olduğu kadar renkli kişiliği ile de sevilen oyuncu Özge Borak, küçük yaşlardan itibaren sanat dünyasının içinde yer almaktadır. Sanatçı bir aileden gelen Borak, eğitimini ve kariyerini de oyunculuktan yana seçerek kendisi de sanat hayatında yer almayı tercih etmiştir. Bir dönem Ata Demirer ile evli olan Özge Borak'a dair merak edilenler...

ÖZGE BORAK KİMDİR?

14 Şubat 1982 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır. 8 yaşındayken Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Özge Borak, İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk olarak 2003 yılında Kara Gün adlı yapımla sinema dünyasına adım attı.

16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal alanında En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü'nü kazanan güzel oyuncu, Ihlamurlar Altında, Eyvah Eyvah, Küçük Kadınlar, Eşref Saati, İstanbullu Gelin ve Kırgın Çiçekler, Güldür Güldür gibi pek çok başarılı yapımın kadrosunda yer almıştır.

Bülent Şakrak ile 2006 yılında evlenen Özge Borak 2010 yılında boşanmıştır. Daha sonra Ata Demirer ile 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmiş ve çift evliliklerini 14 Kasım 2014 tarihinde sonlandırmıştır.