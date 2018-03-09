HT Magazin'de yer alan habere göre, sanatçıya, Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası eşlik etti.



Unutulmaz bir aşkın anlatıldığı şarkının Kemal Başbuğ’un yönettiği klibinde, gelin ve damatların izinleri alınarak gerçek düğün görüntüleri kullanıldı.

Bu Konu İle İlgili Haberler