Kadıköy'de üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in kamyon altında kalarak can verdiği, arkadaşının ise yaralandığı kazaya dair kamyon şoförünün yargılandığı davada 3 yıl 4 aylık hapis cezası çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre ceza üst sınırının 15 yıl olduğu davada mahkeme başkanı, üst sınıra yakın ceza verilmesi ve sanığın tutuklanması gerektiğini kaydetti. Oy çokluğu ile verilen karara muhalefet şerhi düştü.

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