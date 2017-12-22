Oyuncu Özge Özder, yaklaşık bir yıldır müzisyen Sinan Güleryüz ile aşk yaşıyor. Özge Özder ile Sinan Güleryüz, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi.

El ele mağazaları dolaşıp alışverişlerini yapan sevgililer, objektiflere mutluluk pozu verdi.

Özge Özder

Sinan Güleryüz