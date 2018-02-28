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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu, birlikteliklerinin birinci yıldönümü kutlamasında aldığı teklifi “Sinan çok romantikti, bana olan duygularından bahsetti ve ‘Benimle bu yolda yürür müsün?’ diye sordu” cümleleriyle anlattı.