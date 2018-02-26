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Bir yıldır hayatıma kattıkların ve varlığın için, bana böyle bir mutluluğu yaşattığın, “Bir ömür boyu benimle olur musun ?” dediğin için, kocaman yüreğin, cesur ve sevgi dolu kalbin için binlerce şükür .. seni çok ama çok seviyorum.. Sana bir ömür boyu binlerce kez 'EVET'"