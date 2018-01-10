Cadde’nin haberine göre, montu, beresi ve güneş gözlüğü ile kamufle olan Özge Özpirinçci, tek başına mağazaları gezerek alışveriş yaptı.



Bir mağazadan çıkarken objektiflere yansıyan güzel oyuncu, gülümseyip 'kolay gelsin' diyerek alışverişine devam etti.

Özge Özpirinçci