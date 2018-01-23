HT Magazin'de yer alan habere göre, muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, “Murat Dalkılıç’la birlikte yurtdışı tatiline giden sevgiliniz Burak Yamantürk’e sosyal medyadan ‘Gözüm üzerinde’ yazdınız. Kıskanç biri misiniz?” sorusunu şu sözlerle yanıtladı: “Hayır canım o şakaydı. Gerçeklik payı yok.”



Özge Özpirinçci

Murat Dalkılıç

Burak Yamantürk