Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva isimli kadın, adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, ünlü oyuncu Özge Özprinçci geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını söyleyerek yardım istemişti. Dün de bakıcı Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva isimli kadın yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri biten Özbekistan uyruklu bakıcı dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Özbekistan uyruklu Ergasheva adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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