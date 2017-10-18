Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası akciğerinin su topladığı ve bir süre makineye bağlı yaşadığı öğrenilen Fenerbahçe Kulübü personeli ve üyesi Özge Şeker hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; Özge Şeker'in cenazesi, dün Mecidiyeköy Merkez Camisi’nden öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü’nün projesi “Hedef 1 Milyon Üye” Koordinatörü Ece Köprek, Fenerbahçe Kulübü Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay ile merhumun yakınları, sevenleri ve kulüp çalışanları katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da cenazeye çelenk gönderdi.

Özge Şeker

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