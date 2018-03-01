Makaron'un haberine göre, Hacı Sabancı ile eski sevgilisi Özge Ulusoy önceki akşam bir restoranın açılış partisinde karşı karşıya geldi. Sabancı’nın yanında 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Nazlı Kayı vardı.



Eski aşkını görünce morali bozulan, yüzü asılan Özge Ulusoy partiden erken ayrıldı.



Hacı Sabancı, Ulusoy’un cep telefonunda kendisi ve ailesine yönelik yazdığı mesajları yakalayınca 6 yıllık ilişkisini bitirmişti.

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