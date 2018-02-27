Evlilik yolunda ilerlediği Hacı Sabancı tarafından bir anda terk edilen Özge Ulusoy büyük üzüntü yaşamıştı.



Sessizliğe gömülen Özge Ulusoy 'Sadece işimle konuşulmak istiyorum' diyerek televizyonda bir magazin programı sunmaya başlamıştı. Fakat ünlü model ve sunucunun televizyon macerası kısa sürdü. Bu magazin programı sayesinde motive olan, tekrar hayata bağlanan Özge Ulusoy aniden işine son verilince şoke oldu.



Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre, önceki akşam Bebek’te arkadaşlarıyla gece kulübünde eğlenen ünlü manken çıkışta gazetecilerden köşe bucak kaçtı. “Geç oldu eve gitmem lazım. Daha sonra konuşuruz” diyen Ulusoy’un soğuk havaya rağmen giydiği mini etek dikkat çekti.



Özge Ulusoy arkadaşlarıyla mekan çıkışı böyle görüntülendi.

SÖYLEŞİYİ TERK ETTİ

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy hafta sonu Bursa İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen söyleşiye katıldı. Ancak günlerce tanıtımı yapılan organizasyona beklenen ilgi gösterilmedi.



Toplam 34 kişinin olduğu söyleşideki kalabalığın da Bursa'nın yerel gazetecileri ve mağaza sahiplerinden oluştuğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişme üzerine organizasyon yetkilileri söyleşi için seyirci toplamak zorunda kaldı.



Büyük şok yaşayan ünlü manken de 10 dakika kaldığı etkinlik sonrası hızla alışveriş merkezinden ayrıldı.

ÖZGE ULUSOY KİMDİR?

Özge Ulusoy (d. 28 Ekim 1982; Ankara), Miss Turkey 2003 (Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması) ikincisi ünlü profesyonel Türk manken, sunucu, sinema ve dizi oyuncusudur.