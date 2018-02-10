Cadde'nin haberine göre, filmin Türkiye galasına Özge Ulusoy ve Ayşe Kucuroğlu katıldı.



Geçtiğimiz günlerde sapık haberleriyle gündeme gelen Özge Ulusoy, "Tacizcimin şu aralar sesi çıkmıyor. Sanırım kulağını çektiler" dedi.

Podyumlarında aranan ismi olan Ulusoy, ne zaman evleneceği yönündeki sorulara, "Sürekli podyumlarda gelinlik giyiyorum. Artık ben de kendi gelinliğimi giymek istiyorum" yanıtını verdi.