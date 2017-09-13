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"İyi niyetli dileklerini iletenlere çok teşekkür ederim. Dilerim ki siz daha da güzelini yaşayın...Siz de kendi tercih ettiğiniz yaşam tarzını, kibar ve iyi kalpli insanlarla paylaşıp, keyifle sürün inşallah...Neyse Tolga beni eve kitlediği için evden çıkma sürem kısıtlı, daha yazamıyorum, şu an internet kafedeyim. Eve dönmem lazım. Öptüm .. Ay gülmem geldi"