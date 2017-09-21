Özgecan Aslan’ın mezarına çiçek

Mersin'de 2. kez düzenlenen Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası’na katılan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinin oyuncuları Özgecan Aslan’ın mezarını ziyaret etti. Turnuva için kente gelen G.Saray’ın başantrenörü Marina Maljkovic, oyuncu Işıl Alben, Canik Bld.’den Neslihan Demir, Çukurova Basketbol’dan Gülşah Akkaya, OGM Orman Gençlik’ten Seda Atlı ile ev sahibi Mersin BŞB’nin başantrenörü Özlem Şencan ve oyuncu Tuğba Taşçı, Özgecan’ın mezarına çiçek bıraktı.

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