Mersin’in Tarsus ilçesinde bindiği yolcu otobüsünde Suphi Altındöken tarafından vahşice öldürülen Özgecan Aslan’ın ölümünün üzerinden 3 sene geçti. Özgecan'ın ölümü tüm Türkiye'de ses getirdi, birçok kentte kadın cinayetlerinin durdurulması için protesto gösterileri düzenlendi.
Özgecan’ın öldürülmesinin ardından Nihat Doğan, Twitter’dan attığı "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” mesajı nedeniyle büyük tepki çekmiş, tepkiler üzerine attığı tweeti silmişti.
Nihat Doğan'ın, 2 yıl önce Özgecan'ın babası Mehmet Aslan çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması çok konuşulmuştu.
Mehmet Aslan konuyla ilgili olarak Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Aslan şunları söyledi:
Birileri Nihat Doğan'a akıl vermiş "Git barış" diye... Her gün arıyordu, bizi sürekli taciz etti. Bu haftalarca sürdü. Biz de sonunda ısrarlara dayanamayıp kabul ettik. Çünkü bizim ağzımızda, gönlümüzde barış ve kardeşlik var. Ama kendi kavgasında bizi kullanması bizi üzdü. Bu yüzden sosyal medya hesabımda, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum" yazdım. Kendisi ile görüşmeyi kabul ettiğimiz için pişmanız, hata etmişiz.
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