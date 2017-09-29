Özgecan'ın katil zanlısına 22 yıl 6 ay hapis

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan davasında cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Fatih Gökçe, hakkında "cinsel saldırı suçundan" verilen 24 yıl hapis kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıktığı davada, aynı suçtan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayan davaya, Fatih Gökçe, Osmaniye'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Aileyi temsilen amca Yaşasın Aslan'ın müşteki olarak yer aldığı duruşmayı, Mersin ve Adana Barosu başta olmak üzere yurt genelinden baroların temsilcileri ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve bazı kadın örgütleri temsilcileri de izledi.
Mahkeme savcısı, karara ilişkin mütalaasında, Yargıtayın, "minibüsün yaşama zorunluluğu bulunan alan olarak görülmediği" gerekçesiyle Gökçe'nin cezasında yapılan artırımın bozulmasına ilişkin karara uyulmasını, nitelikli cinsel saldırı suçunun bozulma kararına ise direnilerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Müşteki avukatlar, mütaalaya ilişkin savunmalarında, savcıya kısmen katıldıklarını belirterek, minibüsün "zorunlu yaşam alanı" olarak görülerek sanığın cezasının bu madde nedeniyle artırılmasını talep etti.
Amca Aslan da mahkemenin, Yargıtayın bozduğu 102. maddeye direnmesini istedi.
Son sözleri sorulan sanık ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Gökçe, "Görmediğim birine tecavüzle suçlanıyorum. Önce suça yardım etmedim, sonra da öldürmedim diyordum, şimdi de tecavüz etmedim diyorum." dedi.
Olay günü bilincinin yerinde olmadığına yönelik iddiasını yineleyen Gökçe, "O akşam kendimde değildim. Bunlar oldu. Allah bir kapıyı kapatır, diğerini açar. O gece tecavüz edebilecek kadar aklım başımda mıydı diye adli tıp raporu alınmasını istiyorum." ifadelerini kullanınca salondaki avukatlardan tepki aldı.
Gökçe'nin avukatı da savcının mütaalasına katılmadıklarını dile getirerek, müvekkilinin tahliyesini istedi.
Sanık avukatının konuşması sırasında kadınlarla ilgili bir videoklipten örnekler vermesi üzerine bazı kadın avukatlar tepki göstererek, duruşma salonunu terk etti.
Mahkeme heyeti, Yargıtayın bozduğu "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasına direnilerek sanığın, bu suçtan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, maktulün baygın veya ölü olması sebebiyle artırımda bulunularak sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
Heyet, Yargıtayın, olayın minübüste geçmesi nedeniyle cezanın artırılmasına ilişkin bozma kararına da uyulmasına karar verdi.
Öte yandan, duruşma öncesinde Tarsus Adliyesi önünde bir araya gelen KADEM Hukuk Komisyonu üyeleri, Mersin Kadın Platformu, Üniversiteli Kadın Kollektifleri ve Kadınları Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği üyeleri, ellerindeki dövizlerle kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
OLAY
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, evine gitmek için bindiği minibüste öldürülmüştü.
Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Aralık 2015'teki duruşmada, sanıklardan Ahmet Suphi Altındöken'in, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.
Baba Necmettin Altındöken'i "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Fatih Gökçe'nin ise "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, nitelikli cinsel saldırı, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Özgecan Aslan davasıyla ilgili cezaevinde öldürülen Ahmet Suphi Altındöken'in babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe hakkında, "adam öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamış, Gökçe hakkında "cinsel saldırı" suçundan verilen 24 yıl hapis cezasını ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle bozmuştu.
- Özgecan Arslan
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