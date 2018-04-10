İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Fuarİzmir A Holü'nde gerçekleşen seçimlerde 79 komitedeki toplam 41 bin 651 üye, 429 meslek komitesi üyesi ve 175 meclis üyesini seçmek için oy kullandı.

Saat 17.00'da sona eren seçimlerde üyeler, 94 sandıkta oylarını kullandı. Gelen ilk sonuçlara göre Mahmut Özgener'in başkanlık seçiminde açık ara önde olduğu belirtiliyor.

İZTO Başkan Adayı Mahmut Özgener, seçime girdiği gruplardan 56. Ulaşım Araçları Satış Grubu'nda 201 oyun 155'ini alarak meclis üyesi olmayı garantiledi.

Özgener'in kırmızı, Demirtaş'ın ise mavi listeyle seçim yarışına girdiği 67. İnşaat, Yapım ve Onarım Grubu'nda kesin olmayan sonuçlara göre, Özgener bin 238 oy alırken Demirtaş 939'da kaldı.

Sandıkların açılmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Özgener, çok çalıştıklarını ve çok doğru bir slogan olan "Değişim" ihtiyacını hissederek yola çıktıklarını söyledi.

Necip Nasır'a bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Özgener, şunları kaydetti:

Çok çalıştık, çok doğru bir sloganla değişim ihtiyacını hissederek yola çıktık. Necip Nasır'a ‘baba’ diyorum ben kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk günden bana çok büyük destek verdi. Oda konusundaki bütün paylaşımlarını paylaştı. Onun da arzuladığımızın karşılığını aldık. Ben bugün şundan dolayı çok mutluyum. Değişim isteği sadece benim yarışa girdiğim iki komitede, yani inşaat ve ulaşım araçları değil birçok komitede yaşandı. Demek ki doğru şeyler yaptık. Şimdi bize düşen sorumluluk bizden bu beklentileri karşılamak. Bu yarış daha bitmedi, ben daha başkan seçilmedim. Ben şu an sadece bir meclis üyesi oldum. İnşallah cumartesi günü başkanlık adaylığımda da arzuladığımız neticeyi alır, sonrasında tüm görüşlerimizi sizlerle paylaşırız

Katılımın yüksek olduğunun gözlemlendiği seçim nedeniyle Fuarİzmir binası içi ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Seçimde yeniden aday olan mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş 67. İnşaat, Yapım ve Onarım Grubu'nda, başkan adayı Mahmut Özgener Ulaşım Araçları Satış Grubu'nda ve diğer aday Zeki Yöndem ise Kişisel Bakım, Güzellik Salonları, Kuru Temizleme ve Diğer Faaliyetler Grubu'nda oylarını kullandı.

Bugün belirlenen meclis üyeleri, 14 Nisan'da gerçekleşecek ilk meclis toplantısında yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, meclis başkanı ve diğer organlar için isimleri belirleyecek.