TRT 1'de yayın hayatına başlayan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Özgü Kaya'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Özgü Kaya, dizide 2 0yaşında zeki ve güçlü bir karakteri oynamaktadır. Peki, Özgü Kaya kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında? Özgü Kaya'nın Kut'ül Amare'de canlandırdığı Zeynep karakteri kimdir? İşte Özgü Kaya hakkında merak edilenler...

ÖZGÜ KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Özgü Kaya 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 22 yaşında olan güzel oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı geçtiğimiz sezon yayınlanan Adı Efsane dizisinde yaşamıştır. Bu dizide Sibel karakterine hayat veren genç oyuncu, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam etmektedir.

Güzel oyuncu, son olarak TRT 1'de yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE ZEYNEP KİMDİR?

Özgü Kaya, Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. Zeynep 20 yaşında, bir ceylan kadar zarif olsa da, gerektiğinde çöl aslanı gibi güçlü olabilmektedir. Azimli, kararlı ve meraklı biridir. Hem zekası hem de siyaset, tarih ve coğrafya bilgisiyle akranlarından ayrılmaktadır.

Özgü Kaya

Kutül Amare Zeynep

Mehmetçik Kutül Amare Zeynep

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