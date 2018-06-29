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İkilinin, araziye 1 milyon 400 bin TL ödediği iddia edildi. Çiftin, doğal yaşam için 10 yıllığına kiraladığı villada, kümeste tavuk besledikleri de görüldü. Evlerinin etrafında ise kamp yapan insanların olması dikkat çekti.