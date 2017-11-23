Özgün: Ters köşe yapmanın tam vaktiydi

Özgün, HT Magazin’den Ebru Ayaz’ın sorularını yanıtladı.

Sevilen şarkıcı Özgün ve 20 yıllık arkadaşı Onur Koç’la, birlikte yaptıkları ‘Sevmem mi?’ adlı single’ı konuşmak için buluştuk. İkili, arkadaşlık hikâyelerini ve yeni çalışmalarını HT Magazin’e anlattı.

‘Sevmem mi?’ hareketli bir şarkı.

Onur Koç: Evet. Kulüplerdeki enerjiye uygun bir şarkı olmasını istedik.

Özgün: Onur’la 1 yıldır birlikte gerçekleştirdiğimiz bir DJ performansımız var ama sahnede bize dair çaldığımız bir şey yoktu. Benim şarkılarımın en yenisi 5 sene önceki şarkım. Yani biraz eskidiler. Kendi işimiz olsun istedik.



'6 YIL KÜSTÜK, HİÇ KONUŞMADIK’

Birlikte çalışmaya nasıl başladınız?

O.K.: Konservatuvar yıllarına dayanan, yaklaşık 20 yıla yakın bir dostluğumuz var. Profesyonel olaraksa 7 yıldır birlikte çalışıyoruz. Söz-müzik, düzenleme hatta sahnede de birlikteyiz.

Özgün: Onur, benim hayatıma besteci olarak girdi. İlk albümümü çıkarmadan önce planlarımız vardı ama ben Ankara’dan İstanbul’a taşınırken küstük. 6 yıl konuşmadık.

Neden küstünüz?

Özgün: Bir bestesi için benden çok para istemişti. Ben de küsmüştüm. Aslında Onur’un çok para istemesinden ziyade bende hiç para yoktu. Onur haklı olarak kendini koruma altına almak istedi. Ben İstanbul’a taşınınca tamamen koptuk. 2010’a kadar hiç konuşmadık.

Nasıl barıştınız?

Özgün: Bir gün telefon çaldı ve Onur “Uzun zaman oldu, çok düşündüm” diyerek söze başladı. Günlerce telefonda konuştuk ve ‘Sen ve Ben’ şarkısında çalışmaya başladık. Sonrası da geldi.

Küsmenize neden olan şarkıyı daha sonra aldınız mı?

Özgün: Hayır, o şarkıyı hiç kullanmadık. Belki ileride kullanırız.

Sektördeki hedefiniz nedir?

O.K.: DJ olarak olabildiğim kadar gündemde olmak istiyorum. Diğer DJ’lerin de çalacağı, onların da işine yarayacak şeyler yapmak istiyorum. Türkçe ya da İngilizce fark etmez. Yaptığımız

işin dansa hizmet etmesini istiyorum. Müziğin geleceği orada bence.

Özgün: ‘Sevmem mi?’yi yaparken de şarkımız kulüplerde çalsın istedik.

Özgün Bey, bu şarkı sizin yaptığınız şarkılardan biraz daha farklı. Böyle bir şey denerken olumsuz tepkiler alabileceğinizi düşündünüz mü?

Özgün: Farklı olmasaydı Onur’la çalışmamın anlamı olmazdı. Özellikle ters köşe yapmak istedim. Sürekli aynı şeyi yapmak beni sıkıyor. Farklılık, zaman zaman kendi kalıbının dışına çıkmak, her müzisyenin yapmak istediği bir şeydir. Onur’un projesi, bunu denemek için tam vaktiydi.

Artık Özgün’ün şarkıları bu tarzda mı olacak?

Özgün: Tamamen bu tarza yönelmem. Bu, Onur’un projesi. Onur’un da ileride bir albümü olacak ve farklı farklı solistlerle çalışacak. Dans müziğiyle Onur çok ilgili, yurtdışına yaptığı işler de var.

Ne gibi işler yapıyorsunuz?

O.K.: 70’lerin ikonik grubu The Village People’ın bir üyesi olan Randy Jones’un bu yıl çıkardığı single çalışması ‘Hard Times’ için bir remiks yaptım. Billboard Dance Chart’a 3 numaradan giriş yaptı. Yurtdışına başka işlerim de oluyor.



‘ARTIK ALBÜM ADAMIYIM’

Özgün Bey sizin bireysel olarak yaptığınız çalışmaları ne zaman dinleyeceğiz?

Özgün: Çalışmaya yavaş yavaş başladım. Artık albüm adamıyım. İlk dönemler 3 ayda bir single yapmak hevesti. Ama bundan çok sıkıldım. Elle tutulur, dinleyiciyi de saran bir şey olsun istiyorum. Güzel bir heyecan olsun, tekrar hatırlayayım o günleri.

Bir yandan da sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsunuz...

Özgün: Evet. Ben ve diğer sanatçı arkadaşlar fırsat oldukça yer almaya çalışıyoruz. Oğlum Edis’le birlikte Down sendromunu anlatmak adına konferanslara katılıyoruz, birçok etkinlikte yer alıyoruz.

Oğlunuzdan önce de bu kadar duyarlı mıydınız?

Özgün: Hayır değildim. Zaten bu mümkün değil. İnsanlara onu anlatmaya çalışıyorum. Herkesin başına böyle bir şey gelecek diye bir şey yok. İnsan bunu görmezden geliyor, başını çeviriyorsun ancak birinin anlatması gerekiyor. Benim her zaman söylediğim bir şey vardı. “Benim bu hayatta yapmam gereken bir şey var. Birilerine faydalı olmalıyım ama bunun ne olduğunu bilmiyorum” diyordum. Bir anda daha fazla soru sormama gerek kalmadan neyin içinde olduğumu anladım.

‘OYUN İÇİN ŞARKILAR YAPTIM’

Sosyal medyadan ihtiyacı olanlar için bağış da topluyorsunuz bildiğim kadarıyla, öyle değil mi?

Özgün: Bağış yapıyorum ve topluyorum. Instagram’dan da paylaşımlarım oluyor. Elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Herkesin de bulunmasını istiyorum. Örneğin ben hiç ihtimal vermiyordum ama bir gecede 2 milyon lira toplandı.

Aynı zamanda bir tiyatro çalışmanız da var...

Özgün: Evet, ‘Gözlerin Ardında’ adlı bir oyun çalışmamız var. Yönetmenliğini Kemal Başar yapıyor. Eda Kandulu oynuyor. Down sendromlu bir çocuğun annesinin yalnız kalma hikâyesi. Türkiye’de 4 yıl kapalı gişe oynadı. ‘Başbakanlık Farkındalık Ödülü’ almış bir oyun. Bu oyun için yaptığım yeni şarkılar var. Ben de şarkıcı olarak sahnede yer alıyorum.



‘Daha edepli şarkılar yapıyorum’

Oğlunuzla ilgili bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Özgün: Her gün büyüyor ve farklı şeyler keşfediyor. Her gün başka bir anı haline dönüşüyor. Oğlumun doğumu bizim için sürpriz oldu. Başlangıçta “Neden ben?”, bir süre sonra “İyi ki ben” diyorsun. Ediz, dünyada başıma gelen en güzel şey. Çok mutluyuz, çok eğleniyoruz.

Oğlunuz için şarkı yazdınız mı?

Yazıyorum tabii. İnsan ister istemez biraz daha edepli, usturuplu şarkılar yapmaya başlıyor. Seçtiğiniz kelimelere dikkat ediyorsunuz. Bu evlilikle başlıyor. Evlenince toparlıyorsunuz. Baba olduğunuz andan itibaren de adam oluyorsunuz.

Ünlü şarkıcı Özgün’ün Onur Koç’la yaptığı ‘Sevmem mi?’ adlı single Youtube’da 1.7 milyon kez tıklandı.

Onur Koç

Özgün