Ünlü çiftin ilişkileri iki hafta önce, güzel oyuncunun rol aldığı dizinin setine yakın bir kafede görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.

Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre; yoğunluktan dolayı ancak set aralarında buluşabilen ikili, dizinin final yapmasıyla rahatladı. Önceki akşam Cihangir’de kol kola objektiflere takılan ve mutlulukları yüzlerinden okunan âşıklar, soruları yanıtsız bıraktı.