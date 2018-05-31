‘ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ’NE BİR ÖDÜL DAHA

HT Magazin'de yer alan habere göre, sahne 3’ün Ümit Çırak’ın yönetip bir İspanyol subayını canlandırdığı, kostüm tasarım ve uygulaması Atatürk’ün smokinlerini diken ailenin dördüncü kuşak torunu olan Levon Kordonciyan’ın imzasını taşıyan ‘Özgürlüğün Bedeli’ adlı oyunu ‘Yılın En İyi Küçük Salon Oyunu’ ödülünün sahibi oldu.



‘Özgürlüğün Bedeli’ bu yıl, Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri’nde de ‘Anadolu Efes Özel Ödülü’ne layık görülmüştü.