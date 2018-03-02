Bir sokak röportajı sonrasında fenomen olan ve "Özgüven patlaması yaşayan Sivaslı Sema" olarak anılan Sema Kayaçetin geçmişte içine kapanık olduğunu söyledi. Psikoloğa gittikten sonra kendiyle barıştığını anlatan Kayaçetin "Kimse de umurumda değil. Kız erkek ayrımı yapmayan, istediğini açıkça söyleyebilen, belli bir konuma kalıbının içine sıkışmayan, ses tonunu istediği gibi kullanan, hareketlerini kısıtlamayan insanlara muhtacız" dedi.



Bir sokak röportajında isyan ve itirazını dile getirdiği kısa video ile fenomen olduktan sonra adı "Özgüven patlaması yaşayan Sivaslı Sema" olarak anılan üniversite öğrencisi Sema Kayaçetin, Habertürk'ten Ümran Avcı'ya konuştu. İçinde birikenleri mikrofona isyan edercesine dile getiren Sema, geçmişte çok içine kapanık olduğunu, psikoloğa gittikten sonra kendini bulduğunu belirterek "Her şeyi her yerde söylemek kolay değil. Eskiden içimde tutuyordum. Ama şimdi ne söylemek istiyorsam söylebilirim. Bu yaz böyle bir psikolojik sürecim oldu... Kendimle barışık değildim ve dışarı çıkmak istemiyordum. Değil dışarı çıkmak, camdan kafamı uzatmıyordum. Aynaya bile bakmıyordum. Kendimi o kadar bastırmıştım ki. Dışarıdakiler mükemmel diye düşünüyordum. İnsanların beni görmesini istemiyorum. Hep insanlara fazla önem verdiğimizden işte. Psikoloğa gittim ve artık kendimle barışığım. Kimse de umurumda değil" dedi.



"KALIBIN DIŞINA ÇIKAN İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Videonun yayınlandığı gün 46 olan takipçi sayısının 9 binleri aştığını söyleyen Sema, "O röportajın çok sevilip paylaşılacağını biliyordum çünkü samimiyet kazanıyor. Çünkü böyle insanlara çok muhtacız... Kız erkek ayrımı yapmayan, istediğini açıkça söyleyebilen, belli bir konuma kalıbının içine sıkışmayan, ses tonunu istediği gibi kullanan, hareketlerini kısıtlamayan insanlara muhtacız. İnsanlar düzgün konuşmak adına istedikleri gibi olamıyorlar. O kalıbın dışına çıkabilen, dışarıda da evde olduğu gibi davranabilenler seviliyor. Ben de çok izleneceğimi tahmin edebiliyordum" diye konuştu.

Geleceğe yönelik planlarını sorunca plansız yaşadığını belirten Sema Kayaçetin, hayat felsefesini şöyle özetledi: Bugünümü mutlu ve güzel yaşamaya çalışıyorum. Gelecekte ne olacağını düşününce bugünümü yaşayamıyorum. Kimse ne olacağını bilmiyor ki. Belki yaşamayacağım. Kafama göre yaşıyorum yani. Biliyorum ki bugünümü güzel yaşarsam yarınım da güzel olacak. Yarını düşünürsen bugün de bitiyor. Belki birazdan öleceğim ne bileyim..."

Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi'nden İstanbul Medipol Üniversitesi'ne geçiş yaptığını anlatan Kayaçetin, "İnsanlar sürekli, ‘Okul çıkışına geleceğim' diye mesaj atıyorlar ama gelmesinler çünkü bu yıl okulumu dondurdum, gitmiyorum" diye konuştu.



"KIZLAR GECE SOKAĞA ÇIKIN"

Özgürlüğünden taviz vermediğini söyleyen Sema kızlara da cesaretli ve özgür olmalarını önerdi: "Kızlar kendilerine müdahale edilmesine izin veriyor çünkü kendilerine güvenmiyorlar. Kendini sokakta koruyabiliyorsan ve o saatte sokakta olmak istiyorsan ol. Çünkü 7'de eve gidince hiçbir şey olmuyor. Hayat gece başlıyor. Evde hayata tanıklık edemiyorsun ve hiçbir şeyden haberi olmuyor. Oysa gece evi olmayan insanları, aç yatanları gece görüyorsunuz."

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