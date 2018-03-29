Azerbaycan ile Makedonya arasında Antalya’da oynanan hazırlık maçında Video Hakem Uygulaması denendi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Türkiye’de ilk kez çevrimiçi olarak uygulanan VAR’da bir ilk imza atıldı. 20. dakikada Makedonyalı Pandev, ceza alanı içinde yerde kaldı hakem Halis Özkahya “Pozisyon dışarıda” derken, VAR sitemi devreye girdi ve ekrandan maçı izleyen Cüneyt Çakır, kararı düzelterek penaltıya hükmetti.