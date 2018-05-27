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Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması

27.05.2018 - 10:26 | Güncelleme:

Eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'a konuştu. Bilinmeyenlerini anlatan Kaymaz, bir süredir aşk yaşadığı Beşiktaş Fikret Orman ile ilgili açıklamalarda da bulundu

  • 1 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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    Özlem Kaymaz'ın aşk hayatı ve Fikret Orman ile ilgili öne çıkan açıklamaları şöyle:

  • 2 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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    Şimdi hayatının nasıl bir dönemindesin?

    Daniel’in (oğlu) doğduğu gün ‘pause’ düğmesine bastım. Hayatımı durdurdum yani. Ve geçen sene yılbaşı gecesi, o düğmeden parmağımı kaldırdım. Şimdi benim zamanım. Tekrar ‘Play’ tuşuna basıyorum, hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Böyle bir hissiyat içindeyim.

  • 3 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
    3 | 15

    Fikret Orman’la nasıl bir aşk yaşıyorsunuz?

    Çok keyifli...

  • 4 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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    Nasıl tanıştınız?

    ‘Pause’ düğmesinden parmağımı çekmeye karar verince aşk da kendiliğinden geldi. Niyetle alakalı bir şey.

  • 5 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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    İlişkiniz gizli de değil, açık açık yaşıyorsunuz...

    Tabii. Saklanacak bir durum yok ki. Aynı zamanlarda boşanmış iki bekâr insanız. Çocuklarıyla hayat yaşayan iki yetişkiniz. Birisi öyle bir şey kaleme almış, “Bakalım bu sefer saklayacak mı?” falan diye, ben hiçbir zaman saklamadım ki. Fikret de hiçbir şey saklamamış. Ama Türkiye’de yaşıyoruz, klavye arkasına oturup canının istediğini yazan çok insan var. Çok büyük bir camiayı temsil ediyor Fikret. Ben de kendimce belli bir şeye sahibim. Ben bize mutluluklar diliyorum. Bence güzel takım olduk. Tamamladık birbirimizi.

  • 6 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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     Evlenecek misiniz?

    Ben aile hayatını seviyorum.

     

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  • 7 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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    Ne demek bu? Evleneceksiniz yani...

    Çok seviyorum aile hayatını. “Evleneceğiz” demiyorum ama aile benim için çok kutsal bir şey. Dünyanın en güzel şeyi aile olmak. Bana “Bir daha evlenmezsiniz değil mi?” diye soruyorlar. Niye? Benim evlilikten dilim filan yanmadı ki...

  • 8 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
    8 | 15
  • 9 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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  • 10 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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  • 11 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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  • 12 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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  • 13 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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  • 14 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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  • 15 Özlem Kaymaz'dan Fikret Orman açıklaması: Evlilik... - Magazin haberleri
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