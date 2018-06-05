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Özlem Yıldız takipçisinin bu sorusuna, "Ben sürekli çalışan kendi parasını da kendi kazanıp harcayan biriyim. Yaşadığım hayatta lüks olmadı. Merakınızı gidermişimdir inşallah. Ayrıca da bir davet üzerine Bodrum'dayım" diye yanıtladı. Özlem Yıldız, bu mesajının ardından takipçileri tarafından destek aldı.