Cadde'nin haberine göre, türkücü Alişan ile genç oyuncu Buse Varol’un düğünü için kıyafet siparişi verdiğini belirten Özlem Yıldız, "Bu kez evlenecek inşallah. Düğün için hazırlığımız tamam, artık gün sayıyoruz" dedi.

"İkinci kez evlenir misiniz?" sorusuna ise Yıldız, "Allah bilir kader. Olsun diye mücadele etmem ama önüme bir kısmet çıkarsa neden olmasın" diyerek açık kapı bıraktı.