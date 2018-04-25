HT Magazin'de yer alan habere göre, Oğluna ileride nasıl biriyle evlenmek istediğini sorunca hep “Sana benzesin” yanıtını aldığını belirten Yıldız, “İnşallah ben de babaanne olmak istiyorum” dedi.

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