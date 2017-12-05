Cadde’de yer alan habere göre, her zamanki gibi güzelliği ile dikkati çeken Özlem Yıldız, "Şimdi kuaförden çıktım arkadaşlar. Saç, makyaj uzun sürdü biraz. Akşama bir organizasyonda sunuculuk yapacağım, öncesinde biraz alışveriş yaptım. Saç makyajım bitti, işe doğru gidiyorum" dedi.



Yeni yılda farklı projeleri olduğunu belirten Özlem Yıldız, "Şu an görüşmeler devam ediyor. Netleşince bilginiz olur" açıklamasında bulundu.



Özlem Yıldız