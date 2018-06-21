Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün açıklamalardan önemli başlıklar;



DAHA UCUZ OTOMOBİL



Yerli otomobille ilgili çalışmalarımızı teknik ve mali analiz yapıyoruz. Fiyatlandırma konusu dahil bütün ana parametreleri belirledik. Fiyatlandırma konusunda iki destek konusu var. Üretici şirketin desteklenmesi ve alıcının desteklenmesi. Bzim çalışmamızda şöyle bir iddia ile ortaya çıkıyoruz. Üreteceğimiz aracın aynı segmentteki rakiplerine göre daha ucuz olması. 2021'de şartlar dikkate alınarak değiştirilebilir. Daha ucuz ve cazip bir otomobil piyasaya süreceğiz. Fiyatlandırıma piyasa tarafında yapılıyor. Alt limiti ve üst limiti var. Fiyatlandırma maliyet artı kar değil, piyasada oluşan bir kar var üretim ve tasarım maliyetlerinizde zorlamalar yapmanız gerekiyor.



CAZİBEYİ ATTIRMAK İÇİN TEŞVİK

Tüketiciyi canlandıracak cazibeyi arttıracak bir teşvik sistemi olacak. Bir defaya mahsus Ar-Ge masraflarının karşılanması olabilir. bir takım vergisel düzenlemeler olabilir. Küresel ölçekte başarı sağlayacak bir üsün olacak. Bu proje sayın cumhurbaşkanımızın kuvvetle arkasında durdukları bir proje. İlk üretilen otomobilin ilk müşterisi benim demişti.

Hangi şehre gitsem bana mutlaka sorulan soruların başında Yeri Otomobil soruluyor. Yerli otomobil 5 model olacak. Ön sipariş toplasak milyon adedin üzerinde sipariş alabileceğimiz bir pazar var.

"GELECEĞİN OTOMOBİLİNİ ÜRETİYORUZ"

Öğretmen Muharrem İnce malesef okumuyor ve derslerine çalışmıyor. Çünkü Muharrem beyin ilk beyanatında bunlar 20 yıl öncenin otomobilini yapıyorlar demişti. Bizim tasarladığımız üretmeyi düşündüğümüz otomobil geleceğin otomobili dijital sistemlerle donatılmış elektrikli otomobil. Elektrikli otomobillerde yoğun bir talep var. Hatta büyük firmalar önümüzdeki 10 yıl

içinde sadece elektrikli otomobiller üretmek üzere hazılıklar yaptılar. Devletin sadece içinde olduğu bir proje değil

"50 MİLYAR AVRO KATKI YAPACAK"



Türkiyenin gayri safi milli hasılasına 50 milyar avro katkı yapacak. Bu rakamlar varsayım varsayım değil. Bir analiz ve fizibilite çalışması sonucu ortaya çıktı. Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayacak bir proje



"PAZARDAN 1 TRİLYON DOLAR PAY ALMAK İSTİYORUZ"



Son bir buçuk yıldır kapsamlı bir araştıma yaptık. Dördüncü sanayi deverimi yerine Türkiye'nin sanayi devrimi adını kullanıyoruz. Türkiyenin kendi şartları var. Biz bu dijital dönüşüme Türkiye'nin Sanayi Devrimi diyoruz. Çalışmamızı tamamladık, Türkiyenin yol haritası hazır. Türkiye'nin bir dijital dönüşüm sürecinin dışında kalmamasını istiyoruz. Dünya Ekonomik formunun hesaplarına göre, dünyadaki dijital dönüşümün ekonomik ve sosyal boyutta etkisi 100 trilyon dolar olacak. Bizim burdaki hedefimiz bu pazardan 1 trilyon dolarlık bir pay almak istiyoruz.



"10 ADET DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ KURACAĞIZ"

Dijital Türkiye yol haritamız hazır. Türk sanayisinin dijital dönüşümü 6 bileşenden oluşuyor. Dijital dönüşüm yol haritamızın birinci bileşeni İnsan. Dijital dönüşüm kaçınılmaz. Eski sanayi devrimlerini hep geriden takip ettik. Bugün bu işe girmezsek bundan 10 yıl sonra dijital sektör şirketlerinin pazarı olacağız. 10 adet dijital dönüşüm merkezi kuracağız. Dijital teknolojiler hayatımızın bir parçası olacak. Dijital dönüşüm bilgi merkezleri oluşturacağız.



Antartika'ya bilim üssü projesi kurulması sayın cumhurbaşkanımızın projesidir. Antartika'ya kuracağımız üs Türkiye'nin gözlemci ülkeden danışma ülke olma statüsünü sağlayacak



KOBİ AÇIKLAMASI



KOBİ'lerle ilgili tanımlamayı değiştirdik. İnsan sayısı ve ciro iki kriterdi. İnsan sayısı değişmedi, ciroyu değiştirdik. Ciroda 40 milyon rakamı vardı 125 milyona çıkardık.



