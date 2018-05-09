İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan tarafından yapılan açıklamada, kamera kayıtlarında bakıcı tarafından çocuğa şiddet içerikli davranışlarda bulunulduğunun belirlendiği kaydedildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre açıklamada, "Soruşturma kapsamında alınan adli rapora göre mağdur çocuğun kürek kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yaralama izleri olduğu tespit edildi" ifadesine yer verildi.

Ayrıca çocuğun annesinin "beni SMS atarak tehdit etti" şeklindeki şikayeti üzerine bakıcının eşinin de gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtildi.

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