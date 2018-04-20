CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumurbaşkanlığına adayım" sözleriyle 24 Haziran 2018'de yapılacak erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı. Türkiye Öztürk Yılmaz ismini ilk olarak 11 Haziran 2014'de DEAŞ'ın Musul'daki Türkiye Bakonsolosluğuna yaptığı baskın ile öğrenmişti. Öztürk Yılmaz o dönem Türkiye'nin Musul Başkosolosluğu görevini yürütüyordu ve konsolosluktaki 43 kişiyle bilrikte DEAŞ tarafından 101 gün alıkonulmuştu. Öztürk Yılmaz, 3 Eylül 2015'te yürüttüğü Tacikistan Büyükelçiliği görevinden istifa ederek CHP'de milletvekili adayı oldu ve 1 Kasım 2015 itibari ile Meclis'te yer alıyor.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Öztürk Yılmaz 19 Eylül 1970'da Ardahan'da dünyaya geldi. Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı.

Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Tacikistan Büyükelçisi olarak atandı.

ÖZTÜRK YILMAZ'IN SİYASİ HAYATI

3 Eylül 2015 tarihinde bu görevinden istifa ederek 26. dönem TBMM seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 26. Dönem Ardahan milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihi itibarıyla CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Rusça biliyor.

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