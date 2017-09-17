Özyalçın: ''Milli mGalatasaraylı yöneticiler Özyalçın ve Ergün, Kasımpaşaaç araları bize yaramıyor''

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özyalçın, "Kasımpaşa hafife alınacak bir takım değil. Şampiyonluk için oynadığımız bir rakibimiz ile 2-2 berabere kalmıştı." dedi. Geçen hafta Antalyaspor ile berabere kaldıkları maça da değinen Özyalçın, "Milli maç araları bize yaramıyor. Oyuncularımızın büyük çoğunluğu milli takımlarında oynuyorlar. Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki maçından memnun değilim ve maçta iyi değildi. Bu bir maraton, 5 haftası bitti. Umarım 12. hafta sonunda rahat rahat konuşuruz, güzel haberlerimiz olur diye tahmin ediyorum. Fikstür 12. haftayı tehlikeli gösteriyor." diye konuştu.

Cengiz Özyalçın, attığı iki golle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis ile ilgili olarak da "Gomis'in golcülüğü belli, müthiş kuvvetli ve fırsatçı bir oyuncu. Bu sene güzel işler yapacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır da "Kazanma odaklı oyundan çok memnunum. Taraftar da çok memnun. İnşallah bu şekilde oyunumuz devam edecek. Hedefimiz şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

''İLK YARIDA MAÇI BİTİREBİLİRDİK''

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, bu seneki özelliklerinin tempolu, arzulu ve iştahlı oyun olduğunu söyledi. Kasımpaşa'yı sahalarında 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ergün, "Bu seneki özelliğimiz tempolu, arzulu ve iştahlı oyun. Bunu gösterdiğimiz sürece arkası zaten geliyor. Antalya'dan dersimizi aldık. Umarım bundan sonraki maçlarda da ligin başındaki gibi devam ederiz. İlk yarıda oyunu tamamen kontrolümüz altında bulundurduk. Değerlendireceğimiz başka pozisyonlar da vardı. İlk yarıda da maçın sonunu getirebilirdik." diye konuştu.

Attığı 2 golle sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren Bafetimbi Gomis ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cenk Ergün, "Gomis sürekli gol atmak isteyen bir oyuncu. Takım oyunuyla ne kadar önemli bir silahımız olduğunu gösterdi. Takıma verdiği motivasyonla, profesyonelliği ile de ciddi bir örnek. Bütün oyuncularımız nefeslerinin yettiğinin fazlasını sahaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.Yeni transferlerle ilgili konuşan Ergün, "Latovlevici sakatlığından uzun bir süre sonra ve ilk kez takımla çıktı. Performansından memnunuz. Denayer birçok mevkide bize yardımcı olabiliyor. Bugün de sol bekte oynadı. Feghouli'nin ciddi maç eksiği var. Onun da yüzdeleri yukarı çıktıkça ciddi etkisi olacak." şeklinde değerlendirmede bulundu.

''SELÇUK İNAN ÜLKE FUTBOLUNUN EN TECRÜBELİ OYUNCULARINDAN''

Galatasaraylı taraftarların oyuna girerken ıslıkla protesto ettiği Sinan Gümüş'ün bu durumdan etkilenmemesi gerektiğini söyleyen sarı-kırmızılı yönetici, "Etkilenmemesi lazım, o da toparlayacaktır. Takımın önemli silahlarından biri. Oynadığında da yedekten girdiğinde de ne kadar etkili olacağını biliyor. Devamlılık sağlaması lazım." şeklinde konuştu. Ergün, Selçuk İnan'ın takımın önemli parçalarından olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Selçuk İnan ülke futbolunun en tecrübeli oyuncularından biri. Çok büyük şampiyonluklara, zaferlere şahit oldu Galatasaray'da. Galatasaray'a kendini adamış bir oyuncu, takımın önemli parçalarından biri." dedi.

Gündemde olan yabancı oyuncu sınırı ile ilgili değerlendirmede bulunan Cenk Ergün, şunları kaydetti: "Yerli oyuncuda sınırlama yok. Kulüpler isterse 28 oyuncusunu da yerli oyuncudan ya da daha az yabancı oyuncudan yapabilirler. Bizim inancımız kaliteli oyuncuya yatırım yapmak. Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfının düşüncesini göreceğiz. Yerli yabancı ayrımına bakmadan formayı kim hak ediyorsa onunla şampiyonluk yolunda yürüyeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Galatasaray-Kasımpaşa

Cengiz Özyalçın

cenk ergün