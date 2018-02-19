ABD’li araştırmacılar, yeni bir görüntüleme cihazı ile baktıkları İspanyol ressam Pablo Picasso’nun Diz Çökmüş Kadın (La Misereuse Accroupie) tablosunun altında, Barcelona şehrinin yağlı boya resminin bulunduğunu keşfetti.
Gazete Habertürk'ün haberine göre; bu yeni röntgen cihazı, tabloların alt katmanlarına mevcut sanat eseri görüntüleme yöntemlerinden çok daha ucuza bakmayı mümkün kılıyor.
PİCASSO'NUN TABLOSUNA REKOR FİYAT
Barcelona’nın tepelerinin konturları, tablodaki diz çökmüş kadının sırtını oluşturuyor.