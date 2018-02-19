Pablo Picasso'dan matruşka gibi tablo

19.02.2018 - 10:44 | Güncelleme:

ABD’li araştırmacılar, yeni bir görüntüleme cihazı ile Pablo Picasso’nun tablosunun altında, farklı bir yağlı boya resmi keşfetti

0 0 0

ABD’li araştırmacılar, yeni bir görüntüleme cihazı ile baktıkları İspanyol ressam Pablo Picasso’nun Diz Çökmüş Kadın (La Misereuse Accroupie) tablosunun altında, Barcelona şehrinin yağlı boya resminin bulunduğunu keşfetti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; bu yeni röntgen cihazı, tabloların alt katmanlarına mevcut sanat eseri görüntüleme yöntemlerinden çok daha ucuza bakmayı mümkün kılıyor.

PİCASSO'NUN TABLOSUNA REKOR FİYAT

Barcelona’nın tepelerinin konturları, tablodaki diz çökmüş kadının sırtını oluşturuyor.

2017'NİN EN PAHALI 10 ESERİ

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER