Bülent Ersoy'un "Senin diktiğin paçavraları köpeğin önüne atsan yemez" açıklamasına içerleyen Gülşah Saraçoğlu'nun şikayetinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bülent Ersoy hakkında soruşturma başlatmıştı.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, savcılık tarafından dosya takipsiz kararıyla sonuçlandırıldı. Kararda, Bülent Ersoy’un sözlerinin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırları içerisinde olduğu kaydedilerek, Ersoy’un suçsuz olduğu ifade edildi.

Modacı Gülşah Saraçoğlu 16 Ocak’ta, bir magazin programına konuk yorumcu olarak katıldı. Program sunucusu Gülşah Saraçoğlu’na Bülent Ersoy’un kıyafeti ve takılarıyla ilgili yorumda bulunmasını istedi. Saraçoğlu da bunun üzerine Ersoy hakkında yakışıksız ve hoş olmayan yorumlarda bulundu.

Modacının mimikleri ve imaları sonrası programa telefonla bağlanan Bülent Ersoy, cevap hakkı kullandı ve Saraçoğlu’nun sözlerini eleştirerek kendisini ifade etti. Bu durum, yazılı ve görsel haber yapıldı. Gülşah Saraçoğlu bu durumun ardından, savcılığa başvurarak, Ersoy’un cezalandırılmasını istedi.

ERSOY KAZANDI!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Saraçoğlu’nun şikayeti ardından Bülent Ersoy hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Bülent Ersoy’un vekili Serkan Toper, suç unsuru oluşturmadığını beyan ederek Ersoy hakkındaki soruşturmanın kapatılmasını istedi. Savcılık tarafından dosya takipsiz kararıyla sonuçlandırıldı. Kararda, Bülent Ersoy’un sözlerinin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırları içerisinde olduğu kaydedilerek, Ersoy’un suçsuz olduğu ifade edildi.