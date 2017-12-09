Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanan çeyrek final mücadelesinde, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'dan Pachuca ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fas'ın Wydad Casablanca takımları karşı karşıya geldi.

90 dakikası golsüz sona eren karşılaşmanın uzatma bölümünde Victor Guzman ile öne geçen ve rakibini 1-0 mağlup eden Pachuca, adını yarı finale yazdırdı. Maçın 69. dakikasında Wydad Casablanca forması giyen Brahim Nakach kırmızı kart gördü.

Meksika temsilcisi yarı finalde, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Brezilya kulübü Gremio ile 12 Aralık Salı günü karşı karşıya gelecek.

Pachuca: 1 - Wydad Casablanca: 0

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