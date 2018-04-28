Pachuca - Atlas maçı ne zaman?

Meksika Liga MX Clausura heyecanı devam ediyor. Pachuca, 29 Nisan 2018 Pazar günü Atlas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:06. Pachuca 22 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Atlas 17 puanda ve 16. sırada. Pachuca, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Atlas, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 434 kodlu maçı oynayanlar; Pachuca galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Atlas galibiyet oranı 5.50. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Pachuca son hafta oynanan Club America maçında 3-3 berabere kaldı.

Atlas, Jaguares karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Pachuca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Pachuca, kendi sahasında 15 gol attı, 11 gol yedi.

Atlas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atlas, 6 gol atarken 16 gol yedi.