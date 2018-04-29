Pachuca - Atlas maçı ne zaman?

Pachuca ve Atlas, 29 Nisan 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:06. Pachuca 22 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Atlas 17 puanda ve 16. sırada. Pachuca, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Atlas, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 434. İddaa'da Pachuca kazanır 1.25, berabere biter 4.10, Atlas kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Pachuca son haftadaki Club America müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Atlas, Jaguares karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Pachuca, 15 gol attı ve 11 gol yedi.

Atlas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atlas, 6 gol atarken 16 gol yedi.