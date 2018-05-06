Pacos Ferreira - Rio Ave maçı rakamları

Portekiz Premier Lig maçında Pacos Ferreira ile Rio Ave, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Pacos Ferreira 29 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Rio Ave 47 puanda ve 5. sırada. Pacos Ferreira son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rio Ave, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 638 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pacos Ferreira kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Rio Ave sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Pacos Ferreira son hafta oynanan Rio Ave maçında 1-1 berabere kaldı.

Rio Ave ise Pacos Ferreira maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Pacos Ferreira, 18 gol attı ve 21 gol yedi.

Rio Ave ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rio Ave, 14 gol atarken 30 gol yedi.