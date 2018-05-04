Paderborn - Wehen maç önü

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Paderborn, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Wehen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. 77 puanlı Paderborn 2. sırada bulunuyor, Wehen 65 puana sahip ve 4. sırada. Paderborn son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Wehen, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 258. İddaa'da Paderborn kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Wehen kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Paderborn son hafta oynanan Osnabrück maçında 0-0 berabere kaldı.

Wehen ise FSV Frankfurt karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Paderborn, 46 gol attı ve 10 gol yedi.

Wehen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wehen, 31 gol atarken 17 gol yedi.