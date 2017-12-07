"ARY News"in haberine göre, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 100'den fazla kişiyi taşıyan tekne, Umman Denizi'nin Sind eyaletine bağlı Thatta şehri açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

Thatta'ya bağlı Bohara köyünün yaklaşık 6 kilometre açığında alabora olan teknenin, dini bir törene katılmak üzere yola çıkanları taşıdığı ifade edildi.

Sind eyaleti yetkilileri, olayda hayatını kaybeden 18 kişiden beşinin kadın, ikisinin çocuk olduğunu bildirdi.

Bu arada, arama kurtarma çalışmalarında 40'tan fazla kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe edildiği, kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bazı yerel basın kuruluşları ise teknenin başka bir tekneyle çarpışması sonucu alabora olabileceğini öne sürdü.

Teknenin batma nedeni henüz netlik kazanmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

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