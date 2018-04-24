Pakistan'da üç intihar saldırısı birden! Ölü ve yaralılar var...

Pakistan'ın Ketta kentinde üç intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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