'Pakistan ile ekonomik sınırlar kaldırılsın' çağrısı

Pakistan Başbakanı Shahid Khaqan Abbasi, Türk işadamlarıyla İstanbul’da yuvarlak masa toplantısında buluştu. Toplantıya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi üyeleri, Pakistan’da yatırımı bulunan ve ticaret yapmakta olan iş dünyası temsilcileri katıldı.

Pakistan Başbakanı Shahid Khaqan Abbasi, tüketim ürünleri, altyapı, enerji, yenilenebilir enerji, ilaç sanayii, konut ve makine endüstrisi sektörlerinde Pakistan’da yatırım fırsatları bulunduğunu söyledi. Türk iş dünyası temsilcilerini Pakistan’da yatırım yapmaları için davet eden Abbasi, serbest ticaret anlaşması üzerindeki müzakere sürecinin tamamlanması için Türk tarafının desteğini istedi.

Ekonomik sınırlar kaldırılsın çağrısı

DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya ise, Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik sınırların kaldırılması çağrısında bulundu. Yerlikaya, Türkiye ile Pakistan arasındaki potansiyelin keşfedilmesi için serbest ticaret anlaşmasının tamamlanmasının yanı sıra yatırımlar ve hizmetleri de içeren kapsayıcı bir anlaşmanın iki dost ülkenin potansiyelini kullanabilmesi için şart olduğunu söyledi.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’na ortak olunması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, iki ülke arasında 610 milyon dolar olan ticaret hacminin kolaylıkla 1 milyar doların üzerine çıkarılacağını belirtti. Enerji, sağlık, inşaat ve müteahhitlik ve otelcilik gibi sektörlerde fırsatların iyi araştırılması gerektiğini kaydeden Yerlikaya, kendini ispat etmiş Türk müteahhitlik sektörünün de Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nda değer yaratan bir ortak olabileceğini vurguladı.

Pakistan’ın Lahor ve Rawalpindi kentlerinde atık yönetimi ve metrobüs işletmesini Albayrak Grubu'nun üstlendiğini hatırlatan Yerlikaya, Pakistan'ın beyaz eşya üreticisi Dawlance'i satın alarak bölgesel üretim perspektifi ile Pakistan'a giden Koç Grubu’nun ve 6 fabrikasıyla 500 milyon doları aşan Coca-Cola yatırımı ile Anadolu Grubu'nun yanı sıra 350 milyon dolara varan yenilenebilir enerji yatırımları ile Zorlu Grubu’nun Pakistan'ın önde gelen ekonomik aktörleri haline geldiklerini ve hepsinin de yatırımlar konusundan Pakistan hükümetinden destek ve ilgi gördüklerini ifade etti.

Güvenlik sorunu abartılıyor

Yerlikaya, iki ülke arasında kısmen planlama eksikliğinden kaynaklı taşıma sorunları ve yüksek gümrükler gibi fiziksel nedenlere bağlı olarak büyüyememiş bir dış ticaret resmi olduğuna dikkati çekti ve "Türkiye'nin müteahhitlik başarısı tescillidir. Cam, makine, gıda azımsanmayacak ölçeklere sahiptir. 200 milyonluk genç bir tüketim pazarına ihracatla ancak bir süre yetişebilirsiniz. Sonuçta yatırım mutlaka gerekecektir" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın, dünyanın en büyük süt ve pamuk üreticilerinden biri olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Pakistan, enerji kısıtı nedeniyle bu ürünleri katma değere dönüştüremiyor. Güvenlik sorunu Batı medyasınca abartılı bir dille anlatılıyor. Serbest ticaret anlaşması ticaretin hızlı artmasını sağlayacak" diye konuştu.

Yerlikaya, "Ülkenin milli gelirinin 300 milyar civarında dolar olduğunu göz önünde bulundurursak Çin Pakistan Ekonomik koridoru kapsamında ülkeye giren 60 milyar dolarlık yatırımın ne anlama geldiğini daha kolay anlayabiliriz. Bu yatırımlar Pakistan'ın tarım ve sanayi sektöründeki kilidini kırmasını sağlayacak. Türk yatırımcıların bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor” dedi.