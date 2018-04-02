Pakistan’ın Ketta şehrinde bir motosikletli tarafından düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Pakistan’ın Ketta şehrinde bu sabah bir motosikletli tarafından iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. Pakistan güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, saldırgan ilk saldırıda 5 Müslüman'ı, ikinci saldırıda ise 4 Hristiyan'ı hedef aldı.

Toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kim tarafından ve ne sebeple gerçekleştirildiği belirsizliğini koruyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER