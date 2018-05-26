Paksi SE - Balmazujvaros karşılaşma önü

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Paksi SE, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Balmazujvaros takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Paksi SE 42 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Balmazujvaros 32 puanda ve 11. sırada. Paksi SE son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Balmazujvaros, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 269 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Paksi SE kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Balmazujvaros sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Paksi SE önceki hafta Ferencvaros mücadelesinde 0-2 yenildi.

Balmazujvaros ise Szombathelyi Haladas karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Paksi SE, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 24 gol yedi.

Balmazujvaros, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Balmazujvaros, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.