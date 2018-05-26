Paksi SE - Balmazujvaros rakamlar

Macaristan NB I maçında Paksi SE ile Balmazujvaros, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. 42 puanlı Paksi SE 6. sırada bulunuyor, Balmazujvaros 32 puana sahip ve 11. sırada. Paksi SE son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Balmazujvaros son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 269 kodlu maçı oynayanlar; Paksi SE galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Balmazujvaros galibiyet oranı 0.00.

Paksi SE önceki hafta Ferencvaros mücadelesinde 0-2 yenildi.

Balmazujvaros ise Szombathelyi Haladas karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Paksi SE, 23 gol attı ve 24 gol yedi.

Balmazujvaros, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Balmazujvaros, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.