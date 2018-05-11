Paksi SE - Budapest Honved maçı heyecanı

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Paksi SE, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Budapest Honved takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Paksi SE 42 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Budapest Honved 40 puanda ve 6. sırada. Paksi SE son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Budapest Honved son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 291 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Paksi SE kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Budapest Honved sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Paksi SE son haftadaki Ferencvaros müsabasında 0-2 yenildi.

Budapest Honved, Ujpest karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Paksi SE, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 22 gol yedi.

Budapest Honved ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Budapest Honved, 21 gol atarken 20 gol yedi.