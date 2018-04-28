Paksi SE - Videoton Fehervar düellosu

Macaristan NB I maçında Paksi SE ile Videoton Fehervar, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Paksi SE 36 puanla 6. sırada, Videoton Fehervar 58 puanla 1. sırada bulunuyor. Paksi SE, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Videoton Fehervar, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 353 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Paksi SE kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.30, Videoton Fehervar sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler.

Paksi SE son haftadaki Ferencvaros müsabasında 0-2 yenildi.

Videoton Fehervar ise Debrecen karşılaşmasında 2-5 kazandı.

Paksi SE, evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 22 gol yedi.

Videoton Fehervar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Videoton Fehervar, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.