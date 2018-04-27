Paksi SE - Videoton Fehervar düellosu

Macaristan NB I maçında Paksi SE ile Videoton Fehervar, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Paksi SE 36 puanla 6. sırada, Videoton Fehervar 58 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Paksi SE, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Videoton Fehervar, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 353 kodlu maçı oynayanlar; Paksi SE galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Videoton Fehervar galibiyet oranı 0.00.

Paksi SE önceki hafta Ferencvaros mücadelesinde 0-2 yenildi.

Videoton Fehervar ise Debrecen maçında 2-5 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Paksi SE, 21 gol attı ve 22 gol yedi.

Videoton Fehervar, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Videoton Fehervar 26 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.